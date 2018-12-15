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TFF 2. Lig: Manisaspor: 0 - Keçiörengücü: 4

TFF 2.

Lig'in 17. haftasında Manisaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu.



Stat: Mümin Özkasap Stadı


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Salim Şanlıer, Armağan Çekinmez


Manisaspor: Zafer, Berk, İlkay (Muammer Umut dk. 79 ?), Ömer (Aykut dk. 56), Kemal, Anıl, Furkan, Cevdet Enes (Samed Can dk. 82 ?), Bayram, Fatih, Atakan


Keçiörengücü: Yaşar, Sertaç (Uğurcan dk. 63), Erdi, Süleyman (Seçkin dk. 46), Hakan, Burak, Devrim, Abdulkadir, Uğur, Gökhan, Taha (Alperen dk. 53)


Goller: Sertaç (dk. 8), Taha (dk. 26 ve dk. 45), Hakan (dk. 29) (Keçiörengücü)


Sarı kart: İlkay (Manisaspor)

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