TFF 2. Lig: Manisaspor: 0 - Keçiörengücü: 4

TFF 2.
Lig'in 17. haftasında Manisaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu.
Stat: Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Salim Şanlıer, Armağan Çekinmez
Manisaspor: Zafer, Berk, İlkay (Muammer Umut dk. 79 ?), Ömer (Aykut dk. 56), Kemal, Anıl, Furkan, Cevdet Enes (Samed Can dk. 82 ?), Bayram, Fatih, Atakan
Keçiörengücü: Yaşar, Sertaç (Uğurcan dk. 63), Erdi, Süleyman (Seçkin dk. 46), Hakan, Burak, Devrim, Abdulkadir, Uğur, Gökhan, Taha (Alperen dk. 53)
Goller: Sertaç (dk. 8), Taha (dk. 26 ve dk. 45), Hakan (dk. 29) (Keçiörengücü)
Sarı kart: İlkay (Manisaspor)