TFF 2. Lig Play-Off: Manisa BBSK: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada Erhan'ın ayağından bulduğu gol ile 1-0 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Play-off finaline yükselecek takım, 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

Maçtan dakikalar

40. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Erkan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Selçuk'un gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Yusuf'ta kaldı.

52. dakikada Manisa BBSK kontratağında İsmail Haktan'ın pasında topu önüne alan Onur'un ceza sahası içerisine girer girmez yerden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan topu kaleci Tarık son anda uzanarak, kontrol etti.

55. dakikada Emir'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpasın içerisinde İsmail Haktan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Tarık, son anda topu kornere çeldi.

68. dakikada Onur'un sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Sinan'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

72. dakikada hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Turgut Doğan'ın şutunda kaleci Yusuf'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

76. dakikada Erkan'ın rakip ceza yayının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Onur'un sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazdan kontrol eden Erhan'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Kağan Bingül

Manisa BBSK: Yusuf, Mehmet Yılmaz, Erman, Salih, Erhan, Onur, Emir, Mustafa Sami, İsmail Haktan (Umut dk. 84), Alper (Yaser dk. 57), Sinan (Ersel dk. 75)

Yedekler: Fatih, Umut, Çağrı, Ufukhan, Zafer

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Fatih Karagümrük: Tarık, Uğur, Fatih, Abdulhamit, Bilal Aziz, Selçuk (Barış dk. 63), Çağrı, Ufuk, Erkan, Ramazan (Youssef dk. 82), Turgut Doğan (Ahmet dk. 79)

Yedekler: Murat Hacıoğlu, Murat Sarıgül, Şenol, Mehmet

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Erhan (dk. 90) (Manisa BBSK)

Kırmızı kart: Yusuf (dk. 72) (Manisa BBSK)

Sarı kartlar: Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Erhan, İsmail Haktan, Onur (Manisa BBSK)