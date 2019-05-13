TFF 2. Lig Play-off: Manisa BBSK: 1 - Tuzlaspor: 2 (Maç sonucu)

Lig Play-off Çeyrek Final ikinci maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tuzlaspor'u ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Manisa ekibi, kendi evindeki karşılaşmada normal süreyi 2-0 geride kapatınca maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında bir gol bularak skoru 2-1'e getiren Manisa BBSK, rakibini seride 3-2 mağlup ederek, yarı finale yükselen takım oldu.

Lig Play Off Çeyrek Finali'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2-0'ın rövanşında evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu ve yarı finale adını yazdırdı. Normal süresi Tuzlaspor'un 2-0 üstünlüğüyle geçen maçın uzatma dakikalarında Manisa BBSK, İsmail Haktan'ın kafasından 105. dakikada golü buldu. Gol sonrası gerginliğin arttığı sahada futbolcular ve bazı kulüp görevlileri arasında itişmeler yaşandı. Sakin kalan futbolcu ve teknik heyetin olayları ayırması sonrası maç kaldığı yerden devam etti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Manisa ekibi, rakibini ikili maçlara göre 3-2 mağlup etmeyi başardı ve Fathi Karagümrük ile yarı finalde eşleşti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Tuzlaspor atağında savunmada Ufukhan'ın topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanan Mehmet Özdıraz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

34. dakikada Mehmet Özdıraz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta hakem Manisa BBSK savunmasında Salih Zafer'in topa elle müdahale ettiğini belirterek bir kez daha penaltı kararı verdi.

35. dakikada penaltı atışını kullanan Mehmet Özdıraz, bir kez daha meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

45. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada hızlı gelişen Manisa BBSK atağında rakiplerinden sıyrılan Sinan'ın ceza sahası içerisine girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta top, yandan dışarıya çıktı.

63. dakikada Ufukhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Bayram son anda uzanarak kornere çeldi.

67. dakikada Onur'un sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü. Pozisyonu takip eden Yaser, topu bir kez daha kafayla kaleye yönlendirdi ancak kaleci Bayram, üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

103. dakikada Emir'in pasıyla topla buluşan Mustafa Sami'nin ceza sahası yayının yaklaşık 2 metre gerisinden sert şutunda kaleci Bayram son anda direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

105. dakikada Çağrı'nın sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen İsmail Haktan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

107. dakikada ceza sahası içerisinde rakibine karşı tehlikeli şekilde ayağını uzatan Tuzlaspor kalecisi Bayram, hakem tarafından kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi. Uzatma dakikaları olması sebebiyle dördüncü oyuncu değişikliği hakkını kullanan Tuzlaspor, oyundan Gökcan'ı çıkararak, yerine kaleci Çağrı Can'ı aldı.

111. dakikada ceza sahası içerisinde endirekt serbest vuruşu kullanan İsmail Haktan'ın pasında gelişine sert vuran Mustafa Sami'nin şutunda top üstten auta gitti.

120+9. dakikada Murat'ın rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Manisa BBSK: Yusuf, Mehmet Yılmaz, Ufukhan, Salih Zafer, Erhan, Emir (Oğuzhan dk. 117 ?), Onur, Cem (Çağrı dk. 57), Zafer (Yaser dk. 25), İsmail Haktan, Sinan (Mustafa Sami dk. 84)

Yedekler: Ersel, Fatih, Alper

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Tuzlaspor: Bayram, Tarık (Onur dk. 107), Mehmet Ozan, Doğan Can Bülent, Taner (Hacı Mustafa dk. 68), Gökcan (Çağrı Can dk. 110), Mehmet Özdıraz, Muhammed, Sadık (Berat Ali dk. 97), Murat

Yedekler: Gökdeniz, Tolga, Furkan

Teknik Direktör: Erol Kolcu

Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 5 pen. ve 35 pen.), İsmail Haktan (dk. 105) (Manisa BBSK)

Kırmızı kartlar: Bayram (dk. 107), Murat (dk. 120+9) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Salih Zafer, Onur, Mustafa Sami (Manisa BBSK), Mehmet Ozan, Sadık, Doğan Can, Bülent (Tuzlaspor)