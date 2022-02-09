TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Adıyaman FK: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 21. hafta erteleme maçında Somaspor sahasında karşılaştığı Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup oldu.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Berkan Çetin, Çağlar Öztürk, Kerem İlitangil
Somaspor: Tunay, Mustafa, Yasin, Melih, Onur, Ali (Harun dk. 88 ?), Mücahit (Osman dk. 68), Yılmaz, Celal (Serkan dk. 76), Abdülkadir (Emirhan dk. 87 ?), Özcan
Yedekler: Ali, Arda, Özkan, Şahan, Ö. Kalman, Harun
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Adıyaman FK: Türker, Cengizhan (Mert dk. 70), Taylan (Emre dk. 70), Emin, Evren, Hüseyin, Osman, Oğuzhan (Göktan dk. 90 ?), Mustafa, İbrahim (Muhammet dk. 37), Hakan
Yedekler: Özal, Emir, Mert, Ömer, Ahmet, Kerem
Teknik Direktör: Süleyman Bilgin
Goller: Cengizhan Akgün (dk. 4), Taylan Özgün (dk. 32), Oğuzhan Öztürk (dk. 79) (Adıyaman FK), Özcan Aydın (dk. 68) (Somaspor)
Kırmızı kart: Onur Ulaş (dk. 83) (Somaspor)
Sarı Kartlar: Osman Hanoğlu (Somaspor), Hakan Olkan, Türker Dırdıroğlu, Emin Altunay (Adıyaman FK)