TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Bodrumspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor evinde konuk ettiği Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: M.Ali Meteoğlu, Levent Yeşilyurt, Cankut Gönenç
Somaspor: Tunay, Eray Korkmaz (Osman dk.82 ?), Emirhan (Serkan dk.85 ?), Mustafa, Yasin, Oğuzhan, Ali (Mücahit dk.46), Özcan Aydın, Celal (Eray Pazar dk.66), Yılmaz, Abdulkadir (Atamer dk.46)
Bodrumspor:Ali, Üzeyir, Onur, Erkan (Halil İbrahim dk. 77), Eren (Seçkin dk.46), Süleyman Özdamar, Samet, Süleyman Güneş (Burhan dk.69), Celal (Adem dk.69), Bahadır, Erdem (Oğuzhan dk.85 ?)
Goller: Erdem (dk. 41 ve dk. 59), Onur (dk. 45) (Bodrumspor), Özcan Aydın (dk. 66) (Somaspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, Özcan Aydın (Somaspor), Seçkin Getbay (Bodrumspor)