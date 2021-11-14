TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Çorum FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Mehmet Özer
Somaspor: Tunay, Mustafa (Ramazan dk.76), Erkul, Melih, Onur, Ali (Mücahit dk.76 ), Oğuzhan, Osman (Yılmaz dk.59), Uğur (Yasin Yıldız dk.89 ?), Özcan (Furkan dk.89 ?), Yasin Abdioğlu
Teknik Direktör Burhanettin Basatemür
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Atakan (Sabrican dk.81), Umut, Murat, Hasan Küçük, Serkan, Abdülhamit, Burak, Mikail (Kerem dk. 53), Emre, İsmet
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Goller: Emre (dk.20) (Çorum FK), Yasin Abdioğlu (dk.34) (Somaspor)
Kırmızı Kart: Umut Kaya (dk.90+6) (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Uğur Can (Somaspor), İsmet, Kerem (Çorum FK)