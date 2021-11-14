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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Çorum FK: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Soma Atatürk


Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Mehmet Özer


Somaspor: Tunay, Mustafa (Ramazan dk.76), Erkul, Melih, Onur, Ali (Mücahit dk.76 ), Oğuzhan, Osman (Yılmaz dk.59), Uğur (Yasin Yıldız dk.89 ?), Özcan (Furkan dk.89 ?), Yasin Abdioğlu


Teknik Direktör Burhanettin Basatemür


Çorum FK: Hasan Hüseyin, Atakan (Sabrican dk.81), Umut, Murat, Hasan Küçük, Serkan, Abdülhamit, Burak, Mikail (Kerem dk. 53), Emre, İsmet


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


Goller: Emre (dk.20) (Çorum FK), Yasin Abdioğlu (dk.34) (Somaspor)


Kırmızı Kart: Umut Kaya (dk.90+6) (Çorum FK)


Sarı Kartlar: Uğur Can (Somaspor), İsmet, Kerem (Çorum FK)

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