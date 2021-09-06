TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2.
lig kırmızı gurupta mücadele eden Somaspor, evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stad: Soma Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal, Emrah Uluçay, Nezihi Aytar
Somaspor: Tunay, Ramazan, Yılmaz, Melih, İbrahim, A.Akkuşx (dk.83 Mücahit), Oğuzhan, Uğur (Erkul dk.83), Osman (Mustafa dk.59), Özcan (Enes dk.72), Yasin (Talha dk.83)
Niğde Anadolu FK: Enes, Ümit, Aykut, Adem, Tayfun (A.Gürel dk.75), Cumhur (Emre dk.66), Polat (Murat dk.67), Recep, Ferhat, Yılmaz (Berat dk.71)
Kırmızı Kartlar: dk.55 İbrahim Ak (Somaspor)
Sarı Kartlar: İbrahim Ak, Enes Bakal, Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)
Goller: dk.48 Özcan Aydın (Somaspor)