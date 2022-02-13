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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Sakaryaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Somaspor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Soma Atatürk


Hakemler: Alper Akarsu, Sedat Etik, Mehmet Özer


Somaspor: Muharrem Tunay, Atamer, Yasin (Orkun Ahmet dk.16), Mustafa Şengül, Melih, Oğuzhan, Ali Akkuş (Serkan dk.85 ?), Özcan, Yılmaz,


Celal Emir (Mücahit dk.81) Eray Pazar (Emirhan dk.85 ?)


Teknik Direktör Burhanettin Basatemur


Sarkaryaspor: Furkan, Çağlayan (Eyüpcan dk. 46) Ümit, Mustafa Yıldızaç, Onur, Oğuz (Ömer Can dk.60), Okan Dernek, Ömer Bozan (Onur


Ramazan dk.86) Burak, Ozan (Umut dk.82 ?) Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk.46)


Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere


Goller: Burak (dk.5), Ömer Bozan (dk.69) (Sakaryaspor), Celal Emir (dk. 29) (Somaspor)


Sarı kartlar: Melih, Orkun Ahmet, Oğuzhan, Mustafa Şengül (Somaspor), Ümit, Ozan, Ömer Can, Mehmet (Sakaryaspor)

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