TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Sakaryaspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Somaspor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Alper Akarsu, Sedat Etik, Mehmet Özer
Somaspor: Muharrem Tunay, Atamer, Yasin (Orkun Ahmet dk.16), Mustafa Şengül, Melih, Oğuzhan, Ali Akkuş (Serkan dk.85 ?), Özcan, Yılmaz,
Celal Emir (Mücahit dk.81) Eray Pazar (Emirhan dk.85 ?)
Teknik Direktör Burhanettin Basatemur
Sarkaryaspor: Furkan, Çağlayan (Eyüpcan dk. 46) Ümit, Mustafa Yıldızaç, Onur, Oğuz (Ömer Can dk.60), Okan Dernek, Ömer Bozan (Onur
Ramazan dk.86) Burak, Ozan (Umut dk.82 ?) Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk.46)
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Goller: Burak (dk.5), Ömer Bozan (dk.69) (Sakaryaspor), Celal Emir (dk. 29) (Somaspor)
Sarı kartlar: Melih, Orkun Ahmet, Oğuzhan, Mustafa Şengül (Somaspor), Ümit, Ozan, Ömer Can, Mehmet (Sakaryaspor)