TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Sarıyer: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Somaspor evinde konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler:Ayberk Demirtaş, Emrah Uluçay, Bülent Korkmaz
Somaspor: Tunay, Eray Korkmaz (Osman dk. 86 ?) Yasin, Atamer, Onur, Mustafa, Ali (Mücahit dk. 77), Yılmaz, Celal (Orkun dk. 73x), Özcan, Eray Pazar (Abdülkadir dk 77)
Teknik Direktör:Burhanettin Basatemür
Sarıyer: Ömer, Selim, Berkan, Berat (Adem dk.86 ?), Cihan (Oğuzhan dk.74), Nuri, Mertcan (Ramazan Çevik dk.69), Ramazan Övüç, Berat, Bahri, Taha (Mehmet dk.85 ?)
Teknik Direktör: Ekrem Al
Goller: Taha (dk. 69) (Sarıyer), Özcan (dk.88) (Somaspor)