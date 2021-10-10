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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Turgutluspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 7. Hafta maçında Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Somaspor ile Turgutluspor 1-1 berabere kaldı.



Stat: Soma Atatürk


Hakemler: Süleyman Bahadır, Çağlar Öztürk, Mert Baykal


Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Erkul Küçük (Dk.73 Yasin Yıldız), Melih Şencan, Uğur Can (Dk.73 İbrahim Ak), Özcan Aydın (Dk.68 Mücahit Aslan), Yılmaz Ceylan (Dk.73 Furkan Şimşek), Yasin Abdioğlu, Mustafa Şengül, Ali Akkuş, Enes Bakkal (Dk.45 Osman Hanoğlu), Ramazan Işık


Turgutluspor: Ozan Can Oruç, Marvin Sinan, Yiğit Utku Gök, Özgür Özdemir, Nuri Emre Akşit, Hamit Kulya (Dk.46 Berk Çetin), Hakan Turan (Dk.66 Emirhan Özyaşar), Emre Keskin, Alper Ademoğlu (Dk.55 Burak Gençal), Burak Çoban, Sarper Çağlar (Dk.46 Berat Altındiş)


Sarı Kartlar: Uğurcan, Ramazan Işık, İbrahim Ak (Somaspor) Berk Çetin, Burak Gençal (Turgutluspor)


Goller: Dk.3 Yasin Abdioğlu (Somaspor) Dk.68 Burak Osman Gençal (Turgutluspor)

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