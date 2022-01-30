TFF 2. Lig: Somaspor: 2 - Diyarbekirspor: 1

Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Somaspor, evinde konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup ederek, galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Stat: Soma Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Abdülhamit Söyler, Kadir Akıllı

Somaspor: Tunay, Mustafa, Yasin, Melih, Onur, Ali (Serkan dk.90 ?), Oğuzhan, Yılmaz, Celal (Mücahit dk.88 ?), Abdülkadir (Osman dk.62), Özcan (Eray dk.90 ?)

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür

Diyarbekirspor: Salih, Şaban, Emircan (İzzet dk.87 ?), Emrullah, İbrahim, Baran, Şahin, Şerif, Oğuzhan, Serhat, Cihan (Seymen dk. 81 ?)

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Goller: Melih (dk.29 ve 90+4 Pen.) (Somaspor), Cihan (dk. 36) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Yasin, Onur, Ali, Oğuzhan (Somaspor), Şahin, Cihan (Diyarbekirspor)