TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Çorum FK: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Çorum FK karşısında 0-0 berabere kaldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Enver Aydın, Enes Biroğlu, Onur Gülter
Turgutluspor: Numan, Mahmut, Özgür (Berat dk. 75) Ozan İsmail (Semih dk. 27), Emre, Sarper (Mutlu dk. 87), Marvin, Hakan (Serhat dk. 75), Burak, Nuri, Hamit (Berk dk. 75)
Çorum FK: Hasan Akınay, Berkay (Sefa dk. 65), Hasan Küçcük (Mikail dk. 58), Mehmet (Sabrican dk. 58), Batuhan, Murat (Kerem dk. 90 ?), Serkan, Muhsin, Abdulhamit, İsmet, Halil
Sarı Kartlar: Özgür, Emre, Hamit, Nuri (Turgutluspor), Abdulhamit, Batuhan, Berkay (Çorum FK)
Kırmızı Kart: Batuhan (dk. 23) (Çorum FK)