TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 -Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında Turgutluspor, evinde ağırladığı Kahramanmaraşspor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Erhan Kutlu, Ali Uğurtan Demirtaş, Önder Çalış
Turgutluspor: Ozan Can, Mahmut, Ozan İsmail (Emirhan dk. 78 ?), Emre, Sarper (Alper dk. 71), Marvin, Hakan (Sinan dk. 90 ?), Burak Çoban, Nuri, Yiğit, Hamit (Burak Gençal dk. 46)
Kahramanmaraşspor: Enes, Özcan (Anıl dk. 46), Deniz Solmaz, Enis (Sefa dk.90+3 ?), Mustafa, Ebubekir, Deniz Yılmaz, Halil, Hamit, İshak, Emre (İbrahim dk. 63)
Sarı Kartlar: Burak Çoban, Yiğit (Turgutluspor) İsmet, Deniz Yılmaz, Deniz Solmaz, Mustafa (Kahramanmaraşspor)