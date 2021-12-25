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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 -Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında Turgutluspor, evinde ağırladığı Kahramanmaraşspor'la 0-0 berabere kaldı.



Stat: 7 Eylül


Hakemler: Erhan Kutlu, Ali Uğurtan Demirtaş, Önder Çalış


Turgutluspor: Ozan Can, Mahmut, Ozan İsmail (Emirhan dk. 78 ?), Emre, Sarper (Alper dk. 71), Marvin, Hakan (Sinan dk. 90 ?), Burak Çoban, Nuri, Yiğit, Hamit (Burak Gençal dk. 46)


Kahramanmaraşspor: Enes, Özcan (Anıl dk. 46), Deniz Solmaz, Enis (Sefa dk.90+3 ?), Mustafa, Ebubekir, Deniz Yılmaz, Halil, Hamit, İshak, Emre (İbrahim dk. 63)


Sarı Kartlar: Burak Çoban, Yiğit (Turgutluspor) İsmet, Deniz Yılmaz, Deniz Solmaz, Mustafa (Kahramanmaraşspor)

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