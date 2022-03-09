TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Sarıyer: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, erteleme maçında Sarıyer'i konuk etti. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Sarıyer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Şahbaz, Kenan Özcan
Turgutluspor: Fatih, Özgür, Serhat (Emirhan dk. 60), Emre (Hakan dk. 46), Burak (Ali Kuçik dk. 46), Mutlu (Erkan dk. 46 ?) (Okan dk. 63), Marvin, Ahmet, Alper, Hamit, Sinan
Sarıyer: Ömer, Koray (Cihan dk. 90+3 ?), Berat Satılmış (Selim dk. 71), Nuri, Mertcan (Hüseyin 90+3 ?), Ramazan, Berat Çetinkaya, Bahri, Berkan, Adem (Oğuzhan dk. 85 ?), Bertul
Goller: Ahmet (dk. 16 k.k), Mertcan (dk.32) (Sarıyer)
Kırmızı kart: Ramazan (dk. 75) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Özgür (Turgutluspor), Ramazan, Bertul, Nuri (Sarıyer)