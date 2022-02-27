TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 1461 Trabzon FK: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında evinde 1461 Trabzon FK'yı ağırlayan Turgutluspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz
Turgutluspor: Fatih, Özgür, Serhat (Okan dk.85), Emre, Burak (Hakan dk.78), Mutlu (Haşim Arda dk.85), Marvin, Ahmet, Alper (Emirhan dk.59), Hamit, Sinan
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut, Hakan Yavuz, Musa (Muammer dk.46), Hakan Yeşil, Kerem (Özkan Yıldırım dk.63), Yasin Palaz, Yunus (Utku dk.73), Yasin Abdioğlu, Rahmi Anıl (Halil dk.46), Ali, Ahmet (Onur dk.55)
Gol: Dk.3 Mutlu Aksu Doğan (Turgutluspor),
Sarı Kartlar: Hamit (Turgutluspor), Utku, Halil İbrahim, Onur (1461 Trabzon)