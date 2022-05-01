TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 37. hafta karşılaşmasında evinde Serik Belediyespor'u ağırlayan Turgutluspor, 2-1 mağlup olarak küme düştü.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Azad İlhan, Yusuf Susuz
Turgutluspor: Ozan Can, Özgür, Serhat (Ali Kuçik dk.63), Emre (Emirhan dk.80), Hakan (Alper dk.63), Erkan (Haşim dk.63), Haşim Arda, Ekrem (Burak dk.36), Okan, Recep, Sinan
Serik Belediyespor: İbrahim, Mehmet, Sezer, Çınar (Ergün dk.88), Erdem, Yusuf, Erdoğan, Sebahattin (Atakan dk.68), Hasan (Ahmet dk.85), Burak Sürmeli (Hüseyin dk.68), Fuat (Burak Göksel dk.68)
Goller: Ali Kuçik (dk.64) (Turgutluspor), Çınar (dk.6), Fuat (dk.54) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Özgür, Sinan, Hakan, Okan, Ali Kuçik, Haşim Arda (Turgutluspor), Onur, Fuat (Serik Belediyespor)