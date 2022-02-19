TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Somaspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Turgutluspor evinde Somaspor'u konuk etti. İki Manisa takımının Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynadığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Turgutlu 7 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Süleyman Yavaşoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Turgutluspor: Fatih, Serhat, Burak (Hakkı dk. 78), Mutlu, Marvin, Hakan (Emirhan dk. 64), Nuri, Haşim, Alper (Okan dk. 90 ?), Hamit, Sinan
Somaspor: Tunay, Oğuzhan, Atamer (Eray Korkmaz dk. 55), Özcan (Kemal dk. 90 ?), Onur, Yılmaz, Mustafa, Celal (Mücahit dk. 77), Eray Pazar (Osman dk. 55), Ali, Orkun (Abdülkadir dk. 77)
Goller: Özcan (dk. 11 pen.) (Somaspor), Onur (dk. 70 k.k.) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Hamit, Nuri, Serhat, Okan (Turgutluspor), Celal, Mücahit (Somaspor)