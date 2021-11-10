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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 Adıyaman FK: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Turgutluspor, ligin 12. haftasında evinde ağırladığı Adıyaman FK ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Turgutlu 7 Eylül


Hakemler: Berkan Çetin, Salih Burak Demirel, Faruk Yağlı


Turgutluspor: Ozan Can, Özgür, Emre, Burak Gençal (Serhat dk. 78), Marvin, Hakan (Semih dk. 46), Berat (Mutlu dk. 46), Burak Çoban (Sarper dk. 85 ?), Nuri, Yiğit, Hamit (Erdoğan dk. 89 ?)


Adıyaman Futbol Kulübü: Türker, Seydi, Ahmet Kaan (Fatih Üge dk. 68), Taylan (Hüseyin dk. 55), Evren, Osman (Cengizhan dk. 86 ?), Oğuzhan, Mert, Abdulkadir, Muhammet (Umut dk. 68), Hakan


Goller: Mutlu dk. 53, dk. 82 (pen) (Turgutluspor), Abdülkadir dk. 10, Oğuzhan dk. 90+ 1 (Adıyaman FK)


Sarı Kartlar: Emre, Mutlu (Turgutluspor) Taylan, Muhammet, Fatih Üge, Hakan (Adıyaman FK)

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