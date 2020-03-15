TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

TFF 3.
Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında amatör kümeye düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Manisaspor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 4-0 yenildi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Feridun Daldaş, Harun Öztekin, Çağrıcan Pazarcıklı
Manisaspor: Kubilay, Muammer, Caner, Mert Bostancı, Cevdet (Bilal dk. 85 ?), Yusuf, Halit Can (Gökhan dk. 61), Berk, Mert Uygun (Orkun dk. 78), Barış, Emir
68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Serhat, Fuat, Ömer, Enes, Recep (Hikmet dk. 52), İlyas (Muhammet dk. 61), Burak, Vehbi, Yusuf, Muzaffer (Mustafa dk. 78)
Goller: Enes Soy (dk. 35 pen. ve 69), Mustafa Apardı (dk. 79 ve 82) (68 Aksaray Belediyespor)
Kırmızı kart: Caner Apak (dk. 45) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Emir, Kubilay, Berk (Manisaspor), İlyas, Burak (68 Aksaray Belediyespor)