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TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

TFF 3.

Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında amatör kümeye düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Manisaspor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 4-0 yenildi.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Feridun Daldaş, Harun Öztekin, Çağrıcan Pazarcıklı


Manisaspor: Kubilay, Muammer, Caner, Mert Bostancı, Cevdet (Bilal dk. 85 ?), Yusuf, Halit Can (Gökhan dk. 61), Berk, Mert Uygun (Orkun dk. 78), Barış, Emir


68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Serhat, Fuat, Ömer, Enes, Recep (Hikmet dk. 52), İlyas (Muhammet dk. 61), Burak, Vehbi, Yusuf, Muzaffer (Mustafa dk. 78)


Goller: Enes Soy (dk. 35 pen. ve 69), Mustafa Apardı (dk. 79 ve 82) (68 Aksaray Belediyespor)


Kırmızı kart: Caner Apak (dk. 45) (Manisaspor)


Sarı kartlar: Emir, Kubilay, Berk (Manisaspor), İlyas, Burak (68 Aksaray Belediyespor)

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