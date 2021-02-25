TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Bucaspor 1928: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, evinde ağırladığı Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Eren Gökmen, Sinan Günaydın, Furkan Ulu
Manisaspor: Abdülkadir, Serhat, Burak, Ömer(Uğur dk. 65), Polat, Bünyamin (Ertuğrul dk. 65), Atakan (Hasan dk. 75), Çağrı (Halil İbrahim dk. 74), Bahtiyar, Kaan, Oğuzhan (Muhammed dk. 88)
Bucaspor 1928: Kıvanç, Ufuk, Berke (Özcan dk. 90+2), Osman, Oğuz (Hasan dk.84), Cuma (Saruhan dk. 65), Tunç, Gökhan, Enes, Yalçın, Burak (Engin dk. 90+2)
Gol: Dk. 55 Tunç (P) (Bucaspor 1928)
Sarı Kartlar: Ömer, Atakan (Manisaspor) Burak, Ufuk, Osman (Bucaspor 1928)