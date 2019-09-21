TFF 3. Lig: Manisaspor: 0- Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Manisaspor ligin 4. haftasında, kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk etti. İki takımın da 3 puan için kıyasıya mücadele ettiği maçı konuk ekip Karbel Karaköprü Belediyespor 2-0 kazanan taraf oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Tunç Özdemir, Şaban Karadereli, Furaz Bülgen

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Yusuf Tekin, Okan Uğurlu (Dk.60 Anıl Bozkurt), Bayram Büstaç, Mehmet Can Kocabaş (Dk.46 Vahap Aydemir), Atakan Cidam, Mert Uygun, Barış Güner (Dk.69 Ferit Öztürk), İlkay Gül, Fatih Uludağ, Bilal Budak

Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir, Fikret Sevilgen, Nuh Aşkın, Ahmet Mumin Papaker, Volkan Yılmaz, Umut Aslan (Dk.86 Ömer Buğdaycı ?), Ramiz Ok, Emre Aydın (Dk.68 Ali Sabuncu), Emre Okur, Hakan Albayrak, Gökdeniz Varol (Dk.74 Arif Bostancı)

Goller: Dk.39 Gökdeniz Varol, Dk.90 Arif Bostancı (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Deniz Çörtlen, Fatih Uludağ, Yusuf Tekin (Manisaspor) Emre Aydın, Umut Aslan, (Karbel Karaköprü Belediyespor)