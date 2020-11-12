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TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Nevşehir Belediye Spor: 0

Misli.

Com TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Manisaspor, sahasında ağırladığı Nevşehir Belediye Spor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Gürkan Tanoğlu, Selman Timur, Ömer Akman


Manisaspor: Abdülkadir, Yusuf, Serhat, Burak, Uğur (Anıl dk. 76), Lider, Atakan (Halil İbrahim dk. 90+1 ?), Çağrı, Mehmet (Vahap dk. 90+1 ?), Kaan (Bahtiyar dk. 61), Murat


Nevşehir Belediye Spor: Furkan, Serdar Yazıcı, İlyas, İsmail, Efe Can, Muhammed Burak (Furkan Mızrak dk. 43), Erhan, Hasan, Ahmet (Batuhan dk. 90+5 ?), Muhammed Furkan, Emre (Furkan Parsak dk. 70),


Kırmızı kart: İlyas (dk. 39) (Nevşehir Belediye Spor)


Sarı kartlar: Yusuf, Halil İbrahim (Manisaspor), Hasan, İsmail, Efe Can (Nevşehir Belediye Spor)

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