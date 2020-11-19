TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Yeşilyurt Belediyespor: 3

Misli.
com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 10. haftasında evinde ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor'a 3-0 yenildi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Batuhan Bıyıklı
Manisaspor: Abdülkadir Taşdemir, Lider Koç (Dk. 70 M.Furkan Kaplan) , Serhat Maden, Burak Keskin, Yusuf Tekin (Dk.46 Bahtiyar Dolmaz), Gökhan Dincer, Çağrı Gülcü, Atakan Cidam (Dk.H.İbrahim Yazğılı), Vahap Aydemir (Dk.46 Kaan Aşnaz), Mehmet İncebacak, Murat Torun (Dk.51 Anıl Bozkurt)
Yeşilyurt Belediyespor: İsmail Cengiz, Yasin Elmas (Dk.65 Anıl Balakkız), Fahri Utku Öçalmaz (Dk.88 Kemal Başaran ?), Emre Gemici (Dk.89 Berkehan Biçer ?), Akın Akman (Dk.89 Gürkan Çiftçi ?), Gökhan Payal, Erçin Ilgaz, İlker Günaslan, Erhan Gözetlik, Mücahit Çakır, Halil Çelik (Dk.75 Sıddık Çelik)
Gol: Dk. 9-12 Emre Gemici (P), Dk.62 Yasin Yılmaz (Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kart: Abdülkadir Taşdemir, Kaan Aşnaz (Manisaspor) Yasin Elmas, Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor)