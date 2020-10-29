TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 1877 Alemdağspor: 2

com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Teknik Direktör Ahmet Seçgin yönetimindeki Manisaspor, ligin 6. Haftasında kendi evinde 1877 Alemdağspor'a uzatma dakikalarında yediği iki golle 2-1 mağlup oldu.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tolga Tugay İnan, Sabri Öge, İlke Akman

Manisaspor: Ahmet Önal (Dk.48 Abdülkadir Taşdemir), Lider Koç, Burak Keskin, Serhat Maden, Yusuf Tekin, Atakan Cidam, Çağrı Gülcü, Mehmet İncebacak, Kaan Aşnaz (Dk. 90+5 Anıl Bozkurt ?), Uğur Parlak (Dk.46 H.İbrahim Yazğılı), Murat Torun ( Dk. 82 Muhammed Furkan Kaplan ?)

1877 Alemdağspor: Muzaffer Sarıibrahim, Enes Çalışkan (Dk. 46 Ahmet Taner Çukadar), Ertuğrul Usta, Erhan Göç, Metehan Çakal, Sertaç Gökaltın, Emre Dalgalıdere, Emirhan Özer, Çağlar Özel, Anıl Kara, (Dk. 65 Alperen Bektaş), Fırat Aras

Goller: Dk. 7 Murat Torun (Manisaspor) Dk. 90 Çağlar Özel, Dk.90+5 Sertaç Gökaltın (1877 Alemdağ)

Sarı Kart: Lider Koç, Çağrı Gülcü, Abdülkadir Taşdemir, Vahap Aydemir (Manisaspor) Taner Çukadar (1877 Alemdağ)

Kırmızı Kart: Dk.45 Mehmet İncebacak (Manisaspor)