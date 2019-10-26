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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 24 Erzincanspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup 10. haftasında Manisaspor, sahasında 24 Erzincanspor'a 2-1 yenildi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Enes Kanpara, Ozan Burak Akduman, Mustafa Kırbaş


Manisaspor: Deniz Çörtlen, Bayram Büstaç (Enes Ok dk. 76), Okan Uğurlu, Gökhan Yılmaz, Mert Uygun, İlkay Gül, Kemal Temel, Samed Can Kaçar, Ömer Zeren (Mehmet Can Kocabaş dk. 57), Burak Can Balcı (Anıl Bozkurt dk. 84 ?), Vahap Aydemir


24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Tugay Kırcalı, Yusuf Orhan, Mümin Talip Pazarlı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Emre Turan dk. 90 ?), Hüseyin Erol, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Abdurrahman Canlı, Osman Şahin (Erman Kılıç dk. 46), Burak Aydın (Halil Yılmaz dk. 67)


Goller: Gökhan Yılmaz (dk. 13) (Manisaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 8), Ali Öztürk (dk. 47) (24 Erzincanspor)


Sarı kartlar: Ömer Zeren (Manisaspor), Burak Aydın (24 Erzincanspor)

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