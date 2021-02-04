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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 Belediye Derince: 5

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 17. Haftasında ağırladığı Belediye Derincespor'a 1-5 mağlup oldu.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Serkan Eryılmaz, Mustafa Çevik, Sabri Üstünel


Manisaspor: Abdülkadir, Serhat, Çağrı Buğra Dişsiz (Onur dk. 61), Bünyamin (Polat dk. 78), Çağrı Gülcü (Berkay dk. 76), Atakan, Kaan, Mehmet, Adnan, Bahtiyar (Oğuzhan dk. 56), Emre


Belediye Derince: Yunus Emre, Osman, Sercan (Bertuğ dk. 75), Rıdvan, Melih (Kubilay dk. 82), Mehmet (Sefa dk. 46), Efe, Muhammed (Tayfur dk. 75), Sinan, Mehmet Tosun (Mesut dk. 89), Tayfun


Gol: Emre dk. 11 (Manisaspor), Muhammed Enes dk. 39, dk. 55, dk. 71, Mehmet Tosun dk. 88 (Belediye Derince)


Sarı Kart: Atakan, Bahtiyar (Manisaspor)

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