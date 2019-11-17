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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Çatalcaspor: 7

TFF 3.

Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor kendi evinde Çatalcaspor'a 7-1 gibi farklı bir skorla yenildi. Karşılaşmada 2 kırmızı kart gören Manisaspor, Kemal Temel'in sakatlanmasının ve oyundan çıkmasının ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için son 10 dakikayı 8 kişi oynamak zorunda kaldı.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Furkan Bakan, Mehmet Şengül, İsa Doğanlar


Manisaspor: Kubilay Zihni, Berk Cambaz, İlkay Gül, Fatih Uludağ (Dk.41 Mert Bostancı) , Kemal Temel, Atakan Cidam, Ömer Zeren (Dk.54 Caner Apak), Mehmet Can Kocabaş, Barış Güner, Gökhan Yılmaz, Enes Ok (Dk.61 Bilal Budak)


Çatalcaspor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken (Dk.82 Ahmet Akyüz ?), Ömer Akdağ (Dk.73 Abdurrahman İlkyaz), Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Ömer Faruk Sezgin (Dk.46 Mustafa Çoşkun), Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel.


Goller: Kemal Temel (Dk. 74) (Manisaspor), Ömer Akdağ (Dk. 6), Mehmet Mert Özkaptan (Dk. 53, Dk. 84), Ömer Faruk Acı (Dk. 56, Dk. 63 (P), Dk. 89), Mustafa Çoşkun (Dk. 83) (Çatalcaspor)


Sarı Kartlar: Gökhan Yılmaz (Manisaspor) Gökhan Günel, Ömer Faruk Acı (Çatalcaspor)


Kırmızı Kartlar: İlkay Gül (Dk. 62), Berk Cambaz (Dk. 69) (Manisaspor)

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