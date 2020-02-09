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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4

TFF 3.

Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor, ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor'a 4-1 yenildi.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Sabit Selvi, Serdar İla, Uğur Akalp


Manisaspor: Kubilay, Yusuf (Dk.79 Caner Apak), Umut, Berk, Anıl, Muhammed, Cevdet Enes Varbil, Bilal Budak (Dk.46 Vahap Aydemir), Emir, Ömer Zeren, Orkun (Dk.46 Barış Güner)


Silivrispor: Burak, Evren, Oğuz, Mehmet, Bülent, Hakan (Dk.78 Güney Polat), Sercan, Çağrı, Gökhan, Emrah (Dk.90 Cankat Algür ?), Erçağ (Dk.69 Eren Açıkgöz)


Goller: Dk.81 Anıl Bozkurt (Manisaspor), Dk.4-82 Emrah Bedir, Dk.76 Gökhan Göksu, Dk.90+2 Eren Açıkgöz (Silivrispor)


Sarı Kartlar: Umut Kezgin (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor)

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