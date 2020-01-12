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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Sultanbeyli Belediyespor: 3

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ikinci yarının ilk maçında kendi evinde İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'u konuk etti. Manisaspor'un yeni Teknik Direktörü Naci Duman'ın da ilk maçı olan karşılaşmadan konuk ekip 3-1 galip ayrıldı.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Yunus Dursun, Muhammed Yıldız, Barış Çiçeksoylu


Manisaspor: Kubilay Zihni, Yusuf Tekin, Umut Kezgin, Murat Köse (Dk.46 Berk Cambaz), Ömer Mang (Dk.46 Gökhan Yılmaz), Furkan Kaplan, Cevdet Enes Varbil, Bilal Budak (Dk.83 Enes Ok ?), Yusuf Boran Yılmaz, Mert Bostancı, Emir Tahir Koşan


Sultanbeyli Belediyespor: Ertuğrul Furkan, Bilal Özhan (Dk.68 Recep Soner Cihan), Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen (Dk.74 Ramazan Erarslan), Bülent Kocabey, Arda Hilmi Şengül, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem (Dk.54 Bünyamin Küçük), Sedat Komi


Sarı Kartlar: Bilal Budak (Manisaspor) Ertuğrul Furkan (Sultanbeyli Belediyespor)


Goller: Dk.77 Cevdet Enes Varbil (P) (Manisaspor), Dk.7 Muhammet Enes Erdem, Dk.44-45 Bülent Kocabey (Sultanbeyli Belediyespor)

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