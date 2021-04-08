TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Çankaya FK: 3

Misli.
com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK'ya 3-2 yenilen Manisaspor ligin bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Ergün, Murat Erölmez Ali Gün
Manisaspor: Fatih, Onur (Muammer dk. 65), Halil, Çağrı Gülcü (Enes dk. 89 ?), Çağrı Buğra Dişsiz (Uğur Parlak dk. 46), Adnan, Oğuzhan, Serhat, Ertuğrul (Eray dk. 89 ?), Berkay, Hüseyin (Kaan dk. 46)
Çankaya FK: Beycan, Mert, Mücahit, İsmail, Onur, Mustafa Şen (Doğukan dk. 88 ?), Furkan (Bekir dk. 90+2 ?), Cemre (Ali Eren dk. 84 ?), Mustafa Dündar, Deniz, Murat
Goller: Oğuzhan (dk. 47), Umut (dk. 78) (Manisaspor), Cemre (dk. 16 pen.), Furkan (dk. 57, 80) (Çankaya FK)
Sarı Kartlar: Berkay, Uğur (Manisaspor), İsmail, Mücahit, Onur, Murat, Bekir (Çankaya FK)