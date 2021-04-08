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TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Çankaya FK: 3

Misli.

com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK'ya 3-2 yenilen Manisaspor ligin bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Serkan Ergün, Murat Erölmez Ali Gün


Manisaspor: Fatih, Onur (Muammer dk. 65), Halil, Çağrı Gülcü (Enes dk. 89 ?), Çağrı Buğra Dişsiz (Uğur Parlak dk. 46), Adnan, Oğuzhan, Serhat, Ertuğrul (Eray dk. 89 ?), Berkay, Hüseyin (Kaan dk. 46)


Çankaya FK: Beycan, Mert, Mücahit, İsmail, Onur, Mustafa Şen (Doğukan dk. 88 ?), Furkan (Bekir dk. 90+2 ?), Cemre (Ali Eren dk. 84 ?), Mustafa Dündar, Deniz, Murat


Goller: Oğuzhan (dk. 47), Umut (dk. 78) (Manisaspor), Cemre (dk. 16 pen.), Furkan (dk. 57, 80) (Çankaya FK)


Sarı Kartlar: Berkay, Uğur (Manisaspor), İsmail, Mücahit, Onur, Murat, Bekir (Çankaya FK)

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