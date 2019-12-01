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TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 15. haftasında evinde Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'u konuk etti. Manisaspor kendi evindeki karşılaşmadan 6-2 mağlup ayrıldı.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Ferhat Dalgıç, Emrah Uluçay


Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni, Berk Cambaz, Muammer Umut Kezgin, Mehmet Can Kocabaş, Atakan Cidam, İlkay Gül, Mert Uygun, Barış Güner, Ömer Zeren, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir


Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Selçuk Çalışır, Mustafa Ethem Erboğa, Ali Helvacı, Melih Vardar, İlyas Ural, Hasan Can Yalçıntekin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eray Karadağ, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş


Goller: Dk.57 Umut Kezgin, Dk.69 Mehmet Can Kocabaş (Manisaspor), Dk.27-34 Ethem Erboğa, Dk.45-83 Melih Vardar, Dk.77 Ali Helvacı, Dk.78 Abdullah Altıntaş (Kızılcabölükspor)


Sarı Kartlar: Barış Güner, Bilal Budak (Manisaspor), Ethem Boğa, İlyas Ural, Selçuk Çalışır, Serkan Özen (Kızılcabölükspor)

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