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TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 Payasspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 18. haftasında evinde ağırladığı Payasspor'la 2-2 berabere kaldı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Erdal Yılmaz, Soner Akgün, Miraç Berk Kölemen


Manisaspor: Abdülkadir, Serhat, Muammer (Hasan dk. 21), Lider (Ömer dk. 46), Polat, Bünyamin, Halil (Atakan dk. 80), Çağrı, Mehmet, Ertuğrul (Emre dk. 46), Oğuzhan


Payasspor: Erkan, Ekrem (Hasan dk. 64), Doğukan, Süleyman, Gökhan, Muhammet Ali, Yasin, Oğuzhan, Berkant (Hamza dk. 56), Mert, Vedat


Goller: Ömer dk. 59, Oğuzhan dk. 65 (Manisaspor) Yasin dk. 9 , Mert dk. 73 (Payasspor)


Sarı Kart: Lider, Hasan (Manisaspor) Berkant, Mert, Vedat (Payasspor)

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