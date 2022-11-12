TFF 3. Lig: Turgutluspor: 0 - A. Eynesil Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 11. hafta maçında Turgutluspor, evinde A. Eynesil Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Aytaç Geçgel, Hakan Yoldaş, Tahir Yalçın
Turgutluspor: Fatih, Sertan Yiyenoğlu, Özgür Özdemir, Serhat Kot, Burak Osman Gençal (İlhan Aslanoğlu dk. 59 ?), Tolga Çokkoşan, (Muhammed Ebrar Yıldırım dk. 80 ?), Levent Aktuğ (Ekrem Okkay dk. 80 ?), Mustafa Köroğlu (Emirhan Gürler dk. 86 ?), Berkay Sezer, Okan Erdik, Noyan Öz
A. Eynesil Belediyespor: Mert, Bedirhan (Anıl dk. 38), Hakan (Birkan dk. 76), Doğukan, Özcan (Berkay dk. 77), Kadir, Selahattin (Emirhan dk. 59), Cengizhan, Emre, Bekir, Furkan (Metin dk. 76)
Gol: Hakan Akman (dk. 55) (Amberçay Eynesil Belediyespor),
Sarı kartlar: Tolga Çokkoşan, Özgür Özdemir (Turgutluspor), Emre, Anıl, Özcan (A. Eynesil Belediyespor)