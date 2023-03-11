TFF 3. Lig: Turgutluspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Lig 2. Grup 23. haftasında Turgutluspor, konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde Turgutlusporlu futbolcular sahaya ‘Geçmiş Olsun Türkiyem' yazılı tişörtlerle çıkarken, iki takım oyuncuları maç öncesi taşıdıkları pankartla depremzedeler için vatandaşlardan destek istedi. İki takımın da 3 puan parolası ile çıktığı maç golsüz berabere tamamlandı. Bu sonucun ardından Turgutluspor puanını 24'e, Darıca Gençlerbirliği ise 20'ye yükseltti.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Metin Ateş, Coşkun Yalçın, Neslihan Koç

Turgutluspor: Orhan, Sertan, Serdar (Fırat dk. 68), Anıl (Mert dk. 46), Abdullah Jama (Onur dk. 59), Emirhan, Tolga, Mustafa (Ekrem dk. 46), Yiğit Utku, Berkay (Muhammed Ebrar dk. 85 ?), Okan

Darıca Gençlerbirliği: Ali, Ahmet, Emir, Serhat (Murat dk. 84 ?), Berkay (İhsan dk. 67), Kadir Mert, Ahmet Özer, Ender, Muhammed ?(Serhat Uğur dk.9) (Cevat dk.67), Ömer (Yasin dk. 84 ?), Batuhan

Sarı kartlar: Abdullah Jama, Ekrem, Onur (Turgutluspor), Serhat Uğur, Serhat Tunç, Ahmet (Darıca Gençlerbirliği)