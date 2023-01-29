TFF 3. Lig: Turgutluspor: 1 - Iğdır FK: 3

TFF 3.
Lig 2. Grup 20. haftasında Turgutluspor, evinde karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Hakan Aktaş, Tansu Doğan Yılmaz, Hakan Dursun
Turgutluspor: Yunus, Koray (Ekrem dk. 86 ?), Ebrar, Serhat, Abdullah Telli (Anıl dk. 56), Emirhan, Tolga Çokkoşan (Ahmet dk. 86 ?), Yiğit, Mert Polat (Mustafa dk. 78), Berkay, Okan
Iğdır Futbol Kulübü: Oğuz, Ahmet, Enes (Tuğkan dk. 71), Hakan (Batuhan dk. 72), İshak, Mehmet Dingil, Mehmet Erdem (Mehmet Yıldızaç dk. 90+2 ?), Eyüp, Halil (Mustafa Yılmaz dk. 59), Batuhan, Mustafa Tahir Babaoğlu (Çağtay dk. 90+2 ?)
Goller: Ahmet (dk. 11), Mustafa Tahir (dk. 28 ve 90) (Iğdır FK), Emirhan (dk. 32) (Turgutluspor)
Kırmızı kart: Serhat (dk. 70) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Okan, Ebrar (Turgutluspor) Hakan, Enes (Iğdır FK)