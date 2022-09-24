TFF 3. Lig: Turgutluspor: 3 - Orduspor 1967: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 4. haftasında Turgutluspor, sahasında Orduspor 1967'yi 3-0'lık sonuçla yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Stat: Turgutlu 7 Eylül
Hakemler: Cansu Tiryaki, İsmail Semih İleri, Cemal Can Çakır
Turgutluspor: Fatih, Özgür, Muhammed Ebrar (Onur dk. 73), Serhat (Anıl dk. 61), İlhan, Burak (Mustafa Köroğlu dk. 61), Emirhan Özyaşar (Zeki dk. 82), Tolga, Levent (Koray dk. 82), Okan, Noyan
Orduspor 1967: Ömürcan, Erdinç, Serhat, Mustafa (Harun dk. 46), Burak (Hakan dk. 46), Metin (Cevatcan dk. 74), Abdülkadir, Gökay (İsmail dk. 46), Uğur, Adem, Yusuf (Güney dk. 60)
Goller: Serhat Kot (dk. 8 ve 27), Noyan Öz (dk. 78) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Levent, M. Emirhan Özyaşar, Okan, Mustafa Köroğlu (Turgutluspor), Uğur (Orduspor 1967)