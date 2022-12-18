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TFF 3.Lig: Turgutluspor: 1- Bayrampaşaspor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Manisa temsilcisi Turgutluspor, sezonun ilk yarısının son maçında evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: 7 Eylül


Hakemler: Egemen Artun, Volkan Esen, Furkan Kocayıldız


Turgutluspor: Mahmut, Sertan, Ebrar, Serhat, Zeki (Onur dk.46), Tolga Çokkoşan (Emirhan Gürler dk.79), Mustafa (Tolga Cevher dk.61 ), Ekrem, (Burak dk.67), Berkay, Okan, Noyan


Bayrampaşaspor: İlksen, Tolga, Yiğit (İbrahim dk.90+2 ?), Utkan, Mertcan (Canpolat dk.68), Ramazan (Barış dk.86), Alperen, Batuhan, Gökhan, Abbas (Yasin dk.90+2 ?), Yusuf


Goller: Mertcan (dk.11) (Bayrampaşaspor), Serhat Kot (dk.79 Pen.) (Turgutluspor)


Sarı kartlar: Okan, Ebrar (Turgutluspor), Tolga Kalender, Alperen (Bayrampaşaspor)

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