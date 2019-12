Ticaret Bakanı Pekcan: “Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor”

Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor” dedi.

Bir dizi program için Manisa'nın Demirci ilçesine gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, Demircili vatandaşlarla buluştu. Akıncılar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turan, vatandaşlarla selamlaştı. Burada vatandaşlara hitap eden, Manisa Valisi Ahmet Deniz, “15 yıldaki gelişmeleri yakinen bilen biri olarak Türkiye gerçekten her alanda inanılmaz gelişim süreci yaşadı. Manisamız da benzer yatırımlar aldı. Çok güzel yatırımlar devam ediyor. Demirci ilçemiz çok güzel yatırımlar aldı. Eksikliklerimiz 3 bakanımızla beraber masaya yatırıldı. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlarımız Manisa'nın il geneliyle ilgili olarak her desteği veriyorlar” dedi.

Vali Deniz'in ardından konuşan Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, “Cumhurbaşkanımızın kararlı, sağlam iradesi sayesinde bize kurulmuş tuzakları birer birer yıkıyoruz. Bizi tehdit etmek isteyen odakları darmadağın ediyoruz. Bu topraklar bize ecdadımızın mirası evlatlarımızın da emaneti. Osmanlı'dan bize miras kalan topraklar bizim için kutsaldır. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz ilelebet bu topraklarda yaşayacağız. Ezilmemek için güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için çalışacağız. Dünyanın büyük ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Kendi savunma sistemlerimizi kurduk. Ülkemize yapılan saldırıları, tehditleri kendi ürettiğimiz savunma sistemleriyle, silahlarımızla yapıyoruz. Savunma mücadelemiz devam ederken tabi ki güçlenmek için büyümek için gelişmek için yol yapmak lazım. Ülkemizin her tarafını ana arterlerini yollarını yaptık. Ulaşılabilir erişilebilir yaptık Demircinin yollarına da başladık. Bunları da yapıyoruz. Hayırlısı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk Bakan Turan'ın konuşması sonrasında Demirci halısı, hünnap meyvesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Demirci'ye kapalı yüzme havuzu müjdesi

Bakan Turan'ın konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu vatandaşlara hitap etti. Demirci'ye kapalı yüzme havuzu müjdesi veren Bakan Kasapoğlu, “Bizler hamdolsun son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vizyonlu kararlılığıyla ülkemize hizmet etmenin mücadelesini ortaya koyuyoruz. Burada bulunan bakanlarımız ve diğer bakan arkadaşlarımız gecesini gündüzüne koyarak ülkemizin her bir noktasına hizmet etmenin gayretini veriyor. Gençliğimiz, ülkemiz dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip 20 milyon gençle. Demircimize ne kadar spor yatırımı yapsak, gençlik yatırımı yapsak helali hoş olsun. Tarihin ortaya koyduğu gerçek şu ki demircimiz bugüne kadar yetiştirdiği asil insanları yarınlara da yetiştirmeye devam edecek. Gerek sporla ilgili havuzlarımızdan salonlarına kadar tenis kortlarımızdan basketbol sahalarına kadar gün ve gün arttıracağız. Buralardan geleceğin dünya şampiyonlarını yetiştireceğiz. Kadınlarımız toplumun rol modeli. O yüzden kadınlarımızın isteği doğrultusunda tesislerimizi her geçen gün daha ileri noktaya getirmeye kararlıyız. İnşa ettiğimiz tesislerimizde kadınlarımızı daha çok görmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu tesislerde yeni tesislerde tüm demirciyi bu salonlarda göreceğiz. Havuzumuzun inşası başlayacak. 7-24 size hizmet edecek” dedi. Bugünkü program vesilesiyle az önce demirciyi konuştuk. Gerek burada bulunan bakanlarımızla birlikte demirci için çalışacağız demirci her zaman bizim gündemimiz olacak. Siz asil insanlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşamak için çalışacağız” diye konuştu.

“Amerika'nın dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 11,9'dan 8,6'ya düşmüş”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hükümet olarak Manisa'nın Demirci ilçesine yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Bakan Pekcan, dünya ve Türkiye'deki ticari durum hakkında bilgiler verdi. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Pekcan, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Küresel ekonomi IMF verileri, Dünya Ticaret Örgütü verileri genelde yüzde yarım, yüzde 1 sapmalar çok büyük sapmalardır beklentiler açıklanırken. 2019 yılı küresel büyüme beklentilerini IMF yüzde 3,9 olarak açıkladı ve 3'e birkaç defa revize ederek düşürmek zorunda kaldı. Dünya Ticaret Örgütü, dünya ticaretindeki artışı yüzde 4 olarak ilan etti 2019 için ve bunu göreceli olarak en son 2,6 ve geçtiğimiz ayda 1,2'ye revize etti. Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor. Bu neden diye baktığımız zaman 2001 ile 2018 arasında 17 senelik araştırmalara şöyle bir baktık. Gördük ki Amerika'nın dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 11,9'dan 8,6'ya düşmüş. Peki Çin ne olmuş? Yüzde 4,3'ten yüzde 12,9'a çıkmış. Japonya yüzde 6,6'dan yüzde 3,8'e düşmüş. Burada ticaret savaşlarının kümelenmesini görebiliyoruz. Bundan da öte bunun arkasında teknoloji savaşları yattığını görüyoruz” dedi.

“İhracatımızın 11 milyar doları korumacılık önlemlerinden etkilendi”

Çin ekonomisinin teknoloji ürün ihracatında 10 katı büyüdüğü bilgisini veren Bakan Pekcan, “Teknoloji ürün ihracatında Amerika 2001 yılında 176 milyar dolar ihracat yaparken, bugün 110 milyar dolar yapıyor. Ama Çin 2001 yılında sadece 49 milyar dolar yaparken, 2018 yılında 504 milyar dolar yapıyor. Yani 10 katı artmış. Çin tek başına Amerika, Almanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin toplamının 1,4 katını yapıyor. Dolayısıyla ticaret savaşları başlıyor. Bizim 2017 yılı ihracatımız bu korumacılık önlemlerinden yaptığımız ihracatın 893 milyon doları korumacılık önlemlerine tabi oldu. 893 milyon dolar ihracatımız etkilendi. 2018 yılında bu rakam korumacılık önlemlerinin artışıyla beraber 2,7 milyar dolar oldu. 2019'da bu rakam 11 milyar dolar oldu. Yani ihracatımızın 11 milyar doları etkilendi. Anlaşmasız Brexit ya da Amerika'nın otomotive de yaptırım getirmeyi planlıyorlar. Onlar da gerçekleşirse bu rakam 14.4 milyar dolara çıkacak. Ama buna rağmen Türkiye'nin ticaretteki başarısı, ihracattaki başarısı kesintisiz devam etti. Ben burada bütün iş insanlarımıza ihracatçılarımıza iş dünyasına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Değer bazında artışta da dünya sıralamasında dolar bazında 5. sıradayız”

Teknoloji ihracatına ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Pekcan, “69 ülkenin ticaret verilerini paylaşıyor Dünya Ticaret Örgütü, bu verilerden 50 tanesinin ihracatı düştü. Dünya ticaretini 2019 yılının eylül ayı sonu itibariyle yüzde 2,6 düştüğünü görüyoruz. Ama 2019 eylül itibariyle Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,6 arttı. Biz dünya sıralamasında ihracat artışında 7. sıradayız. Bize yaptıklarımız az geliyor, hedeflerimiz daha büyük. Ama dünyanın da nerede durduğunu iyi değerlendirmeliyiz. Değer bazında artışta da dünya sıralamasında dolar bazında 5. sıradayız. Hedeflerimiz bundan böyle daha yüksek teknoloji ürünü ihracatı yapmak, üretim yapmak, gençlerimizi sadece teknolojiyi kullanan değil, bunun programlarını yazar hale getirmek. Bunu yazıp satabilirsiniz. Amerika bizim çelik ihracatımıza korumacılık önlemi uyguladı. Yüzde 50 vergi uyguladı. Bizim çelik ihracatımız yüzde 1,1. Ama bakanlığımızın desteklediği 23-24 yaşında oyun programı yazan gençlerimiz var. Onların ihracatı 1,3 milyar dolar” dedi.

Kullanıcı olmaktan çıkıp üretici olunması gerektiğine değinen Bakan Pekcan, “Artık kullanıcı olmaktan çıkıp üretici olmamız lazım. Bu doğrultuda pazartesi günü bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı bu salonda sizlere eğitime gelecekler. Bu eğitimleri çok iyi değerlendirin. Biz eğitimleri Türkiye'nin 81 ilinde vermeye başladık. Demirci'yi de illerimizin arasına aldık. O kadarcık da torpili de yaptık. Arkadaşlarımız bu eğitimde dünyanın en büyük kargo şirketlerinden birisi gelecek. Elektronik ticaret eğitimi verecekler. Elektronik ticarette ödeme sistemleri hakkında bilgi verecekler. Banka yetkilileri gelecek, kadın ve genç girişimcilerin yararlanabilecekleri düşük faizli kredi imkanlarını anlatacaklar. Bizler zaten kadın ve genç girişimcilere yönelik her birine 200 milyon TL ihracat kredisi veriyoruz. KOBİ'lerimize ihracat yapmaları halinde TL bazında yüzde 8,69 faizli kredi veriyoruz. Ayrıca dönemsel 200 milyon TL'den az olmamakla beraber tarım üreticileri için ihracat kredisi veriyoruz. Bu konularda eğitim verecekler. Bakanlık personelimiz nasıl ihracatçı olunur, yurtdışı pazarlara nasıl açılınır, ticaret müşavirleriyle nasıl irtibata geçilir, nasıl ambalaj yapılır, marka pazara girişi, bakanlığımızın destekleriyle ilgili sizlere bilgi verecekler” dedi.

Bakan Pekcan'ın konuşmalarının arından Bakan Kasapoğlu Demirci'ye kapalı yüzme havuzu yapılması için protokole imza attı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programda Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turan'a Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, daire müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.