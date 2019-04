Ticaret Borsasından Başkan Çelik'e tebrik

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, bir dönem daha belediye başkanı seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yeniden Şehzadeler Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimini ağırladı. Ziyarette konuşan Borsa Başkanı Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası olarak, sizi çok seven bir ekiple beraber, bir dönem daha, Şehzadeler ilçesinin belediye başkanı seçilmenizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Allah'ın size vermiş olduğu bir başarı, dürüstlük ve güler yüzle, her zaman Manisa'ya hizmet ettiniz, bizlerle beraber oldunuz. Gerek Canlı Hayvan Borsamızın gerek Ticaret Borsamızın her türlü etkinliğinde yanımızda olmanızla bize güç verdiniz. Bizler de her zaman sizin yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyduk. Manisa'ya hizmet edebilmek için kurumların birbirine ihtiyacı vardır. Biz de sizinle beraber, bunu en iyi şekilde göstermişizdir. Yeni döneminizde Manisa'mıza hizmet için başarılar diliyoruz. Her zaman biz de sizin yanınızda olacağız" dedi.

Borsa Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Çelik, “Beş yıllık hizmet dönemimizde Manisa Ticaret Borsamız bizim her zaman yanımızda oldu. Çok güzel ilişkilerimiz oldu. Ortak birçok projeye imza attık, paydaş olduk. Bizim hayır çalışmalarımızda her zaman tereddütsüz yanımızda oldular. Fikirleriyle, destekleriyle, katkılarıyla hem şehrimize hizmet ettiler hem de bizimle birlikte omuz omuza hizmet kervanının içerisinde yer aldılar. Bugüne kadar ki katkıları destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Şehzadeler Belediyemiz ve Manisa Ticaret Borsa'mız ortak projelere imza atacak, güç birliği yapacak, şehrimize hep birlikte hizmet edecek” diye konuştu.