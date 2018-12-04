Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere mont

Bu kapsamda Kula'da ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye verilmek üzere temin edilen montlar Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya teslim edildi.

Yetiş Aksoy Başkanlığı'ndaki Salihli Ticaret Borsası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla ihtiyaç sahibi bin öğrencinin kış aylarında üşümemeleri amacıyla başlatmış olduğu mont yardımı başladı. Bu kapsamda Kula'daki ihtiyaç sahibi 200 ilköğretim öğrencisine yardımların ulaştırılması için montlar, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'e teslim edildi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak montları teslim eden Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, ‘eğitim yardımı' kapsamında 3 ilçede her yıl talep doğrultusunda öğrencilere mont yardımı yapıldığını vurgu yaparak, "Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek" dedi. Borsa olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Aksoy, “Borsa olarak eğitime verdiğimiz destek imkanlarımız ölçüsünde aralıksız devam edecektir. Desteklerimiz doğrultusunda her yıl Salihli, Kula ve Selendi'deki belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli yardımlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da ilçelerimizde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış aylarında üşümemeleri için mont yardımında bulunduk. Eğitime verdiğimiz önemi, sağladığımız destekler ile vurgulamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin montlarını güzel günlerde kullanmalarını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu ve borsanın yaptığı yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, Salihli Ticaret Borsası'nın her yıl yaptığı bu yardımların ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmesinin eğitime daha çok sarılmalarına katkı sağladığını vurguladı. Ticaret Borsası'nda teslim aldıkları montları belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmaya başlayacaklarını da dile getiren Kaymakam Duru, ziyarette bulunan Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetimine teşekkür etti.