Ticaret Borsası'ndan Manisalılara üzüm ve şıra ikramı

Manisa Ticaret Borsası, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri ve üzümde hasat sezonu dolayısıyla vatandaşlara üzüm ve üzüm şırası ikram etti.

Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün hasat ettiği üzümler ve enstitünün imal ettiği litrelerce üzüm şırası vatandaşlara ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Şehzadeler Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu günüdür. Bugün istedik ki eskiden olduğu gibi bağ bozumlarını da aynı güne getirelim. Burada çocuklarımızın bilhassa eski bazı bozumlarını görmesi ve o anları yaşamasını istedik. Bağcılık Araştırmanın göndermiş olduğu şıralarla, kendi bağlarımızdaki üzümlerimizi Manisalı hemşerilerimize sunmak istedik. Sağ olsun Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik de mehter takımını gönderdi. Tabii geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı çok fazla böyle etkinlikleri yapamadık. Böyle bir etkinliği Manisalılarla birlikte o coşkuyu, üzümün ilk çıktığı günün coşkusunu yaşamaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkinlikte toplam bin 500 paket kuru üzüm, 2 ton civarında yaş üzüm ve 300 litre de şıra dağıtıldı.