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Tır ani fren yapan otomobile çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, trafik ışıklarında ani fren yapan otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, trafik ışıklarında ani fren yapan otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara D-300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 43 ABC 268 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeyken Orhan Acar Kavşağı'ndaki trafik ışıklarının yeşilden kırmızıya dönmesi ile ani fren yapan Şaban S. (38) idaresindeki 06 SD 880 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gülcihan Ş. (35) yaralandı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Şahin'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı kadın, ileri tetkik tedavileri ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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