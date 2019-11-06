İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar'dan Balıkesir yönüne gitmekte olan M.A. (53) idaresindeki 41 GL 530 plakalı kağıt yüklü tır, aynı yönde seyir halinde giden K.K.'nin (21) kullandığı 10 HR 982 plakalı traktöre Kocaiskan Mahallesi civarlarında arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


D-765 karayolu Akhisar-Balıkesir yönüne doğru yaklaşık 3 saat kapalı kaldı. Çekicinin araçları kaldırmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.