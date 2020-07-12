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TIR kavun tezgahına girdi 1 ölü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Balıkesir-Akhisar karayolunda seyir halinde gitmekte olan M.M.B(35)'nin kullandığı 16 AFR 80 plakalı TIR, Gelenbe Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan kavun tezgahına girdi.


Kazada araç sürücüsü M.M.B(35) hayatını kaybederken, araçta ve kavun tezgahında önemli derecede maddi hasar meydana geldi.


Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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