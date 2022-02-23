Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şahin (17) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.K. idaresindeki 45 FV 647 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıpa kaldırılırken jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.