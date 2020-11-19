Tırı arızalanan tanıdığına yardım etmek isteyen genç canından oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde yol üzerinde tırı arızalanan bir tanıdığına yardım etmek isterken karşı yönden gelen otomobilin çarptığı genç, yaşamını yitirdi. Gencin ölümüne sebep olan sürücünün 136 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Kula-Eşme karayolu Narıncalısüleyman Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 AEV 825 plakalı otomobili ile Eşme yönüne doğru seyir halinde olan 30 yaşındaki Hakan Uzun, yol üzerinde park halinde olan tanıdığı M.G.(50) isimli şahsın 45 RA 8881 plakalı tırı fark ederek, tırın önüne durdu. Tanıdığı şahsa yardım etmek amacıyla otomobilinden inen Uzun, çift şeritli yolda karşı yönden gelen Ş.T.(55) isimli şüpheli şahsın kullandığı 64 AAT 987 plakalı otomobilin çarpması ile ağır yaralandı. Çarpışma noktasından yaklaşık 50 metre uzağa sürüklenen genç, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Uzun, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gencin ölümüne sebep olan sürücü 136 promil alkollü çıktı

Öte yandan kazanın hemen ardından alınan talimatlar doğrultusunda inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde tırı arızalanan M.G. isimli şahsın, tırı yolun bir şeridini kapatacak şekilde yol üzerine park ettiğini tespit etti. Ayrıca Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Ş.T. isimli şahsın, yapılan alkol kontrolünde 136 promil alkollü çıktığı da öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulan şüpheli şahıs, ‘Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan bugün Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Jandarma'nın başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.