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Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobil, ara yoldan karayoluna bağlanmak isteyen tıra çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil, ara yoldan karayoluna bağlanmak isteyen tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Talipoğlu (28) idaresindeki 06 RRN 06 plakalı Mercedes marka otomobil, İzmir yönünden Uşak yönünde doğru seyir halinde iken, Eşme karayolundan İzmir-Ankara D300 karayoluna bağlanmak isteyen Münacettin U. yönetimindeki 45 YA 5490 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan genç, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula itfaiye amirliği ekipleri, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan Talipoğlu'nu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, buradan da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talipoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobil ve tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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