TKDK'dan rekor hibe desteği

Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yaklaşık 90 milyon TL değerindeki 42 projeye verdiği 40 milyon TL hibe desteği ile kurulmuş olduğu günden bugüne kadarki dönemde rekor bütçesine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğünün IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı Dönemi proje ve hibe destekleri hakkında bilgi verdi.

TKDK 5. Çağrı Döneminde rekor bütçeye ulaştı

TKDK Manisa İl Koordinatörlüğünün faaliyet göstermeye başladığı 2013 yılından bu yana hayvancılık sektöründe toplam 97 milyon TL yatırıma yaklaşık 50 milyon TL hibe desteği sağladıklarını, IPARD II Programı 5. Çağrı Döneminde ise bugüne kadarki rekor bütçeye ulaştıklarını ifade eden Uslu, "TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı Döneminde yaklaşık 90 milyon TL değerinde toplam 42 projeye, 40 milyon TL'lik destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, ‘Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması' başlığında yatırım tutarı yaklaşık 57 milyon TL olan 16 adet soğuk hava deposu tesisi, 1 adet süt işleme tesisi ve 1 adet et işleme tesisi projelerinin yeni kurulumu, modernizasyonu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yüzde 40 oranında, ‘Tarımsal işletmelerinin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar' başlığında ise yatırım tutarı yaklaşık 30 milyon TL olan 24 adet hayvancılık tesisinin yeni kurulumu ve modernizasyonu yatırımına yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacak" diye konuştu.

TKDK'nın sağladığı desteklerle geliri yüksek ve verimli işletmeler kuruluyor

Tarım ve hayvancılığın Ülke ekonomisinin temeli olduğunu bu sebeple kırsal kalkınmanın desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Vali Ahmet Deniz, "Manisa, sanayi de olduğu kadar tarımsal faaliyetler konusunda da yatırımcılara büyük fırsatlar sunmakta. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen TKDK'nın sağladığı destek ve hibelerle, geliri yüksek ve çok verimli işletmeler kurulmaktadır. Bu işletmeler hem sağladıkları katma değer, hem de oluşturdukları istihdamla hem ilimizin hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. IPARD Programı kapsamında yürütülen çalışmalar, üreticilerin gelirlerini ve rekabet düzeylerini artırmakla birlikte kırsalda refah artışı, doğal zenginliklerin korunması, çevreye duyarlı üretimin teşviki ve tüketicilere daha güvenli, daha sağlıklı ve hijyen bakımından daha yüksek standartlarda üretilmiş gıda ürünlerinin sunulmasını sağlamaktadır" dedi.

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ve ekibini çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Vali Deniz, "TKDK tarafından sağlanan hibe destekleri ile Manisa tarımını güçlendirmek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, istihdamı artırmak, çiftçimizin refah seviyesini yükseltmek, kır ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en az düzeye çekmek istiyoruz. Ayrıca ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulmasını hedefliyoruz. Manisa'da yatırım yapacak olan tüm faydalanıcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

6. Çağrı Döneminde 60 milyon euro hibe

Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019 olan, ‘Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme' tedbiri başlığı altında katma değerli ürün işletmelerine, el sanatlarına, kırsal turizm sektörüne, bitkisel üretime, arıcılığa, su ürünleri yetiştiriciliğine, makine parklarına ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yüzde 55 hibe desteği verilecek olan IPARD II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanına da çıkıldığını belirten TKDK İl Koordinatörü Uslu, "Başvuru yapan girişimci sayısı her geçen yıl artıyor. Manisa İl Koordinatörlüğü olarak 5. Çağrı Döneminde ulaşmış olduğumuz başarıyı devam ettirmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. 6. Çağrı Döneminde Türkiye genelinde 60 milyon euro hibe desteği sağlanacak. Manisa olarak ne kadar çok proje üretirsek bu hibe tutarından o oranda faydalanabileceğiz. Başvuru yapmak isteyen tüm girişimcilerimizi İl Koordinatörlüğümüze bekliyoruz.” dedi.