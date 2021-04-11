TKDK'ya 377 milyonluk rekor yatırım başvurusu

Başvuru Çağrı Döneminde TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü 73 proje teslim aldı. Toplam yatırım tutarı 377 milyon TL olan projeler için 150 milyon TL hibe desteği başvurusu gerçekleşti.

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu 10. Başvuru Çağrı Döneminin 9 Nisan Cuma günü sona erdiğini belirterek, “6 adet sağmal hayvancılık, 5 adet besi hayvancılığı ve 21 adet kanatlı hayvancılık işletmesi için 48 milyon TL, 11 adet süt ürünleri işleme tesisi ve süt toplama merkezi ile 30 adet meyve sebze işleme paketleme ve soğuk hava deposu için 102 milyon TL hibe desteği başvurusunu teslim aldık.” dedi.

10. Çağrı Döneminde almış oldukları 73 proje için 377 milyon TL toplam yatırım tutarı başvurusunun Manisa için yeni bir rekor olduğunu ifade eden Uslu, “Verdiğimiz hibe destekleriyle Manisa'mızın tarımsal sermayesine katkıda bulunarak tarımda ve kırsal kalkınmada marka bir şehir olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğrudan verdiğimiz hibe desteğinin yanı sıra KDV ve ÖTV muafiyetiyle dolaylı yoldan da yatırımcılara destek veriyoruz. Geçtiğimiz yıl başlayan yüzde 50 avans ödemesi ile yatırımcılarımızın finansman kaynağına daha kolay ulaşmasını ve yatırımların daha hızlı hayata geçmesini sağladık. Verdiğimiz destekler ile inşaat sektöründen makine ekipman üreticilerine kadar birçok sektöre olumlu katkı sağlayarak Manisa'mızın tarım ekonomisine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörünün Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu desteklerle ve yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğini belirten Uslu şunları söyledi: “Küresel korona virüs salgınının devam ettiği bu dönemde Ülkemize, Bakanlığımıza ve Kurumumuza güvenerek başvuru yapan tüm yatırımcılarımızı kutluyorum. Almış olduğumuz başvuruların büyük bir kısmını yılsonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yapılacak olan yatırımların ülkemiz ve ilimiz ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”