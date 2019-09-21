TMO Genel Müdürü Güldal, net konuştu: “Üzümün değerini düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz”

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'ndeki üzüm alım noktasını ziyaret edip, üzüm üreticileri ile bir araya gelen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, “TMO olarak üzümün değerini düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Salihli ilçesinde üzüm üreticileri ile bir araya geldi. “TMO olarak üzümün değerini düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” diyen Güldal, “Bu milli bir üründür, üreticinin hakkı kadar ülkenin de hakkı vardır bu üründe. Dolayısıyla değerinin korunması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bugüne kadar 3 bin ton alım yapıldı”

Güldal, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli hasat dönemi öncesi 9 numara kalitedeki üzümün fiyatını 10 lira olarak açıkladı. Bizde 10 Eylül tarihi itibariyle alımlara başladık. Şuanda Toprak Mahsulleri Ofisinden randevu alan üreticilerimiz ürünlerini getirmeye devam ediyorlar. Bu ürünlerden numuneler alınıyor. Eksperlerimiz tarafından da kalite kriterlerine bakılıyor. Ve belirlenen kriterlerde üzümün değeri üreticimize bildiriliyor. Bütün bu işlemlerde üreticimizin yanında onun şahitliğinde yapılıyor. Bu işlemlerin ardından üzümler bizim depolarımıza teslim ediliyor. 10 Eylül tarihinden bugüne kadar 10 bin ton randevu işlemi gerçekleştirildi ve 3 bin ton üzüm alımı yapıldı. Her geçen gün randevu alan üretici miktarı da artmaktadır. Alım işlemlerinin başladığı 10 Eylül'den bugüne kadar üreticilerimizden bize intikal eden en ufak bir sorun olmadı” dedi.

“TMO 8 liraya kesinlikle üzüm almamıştır”

Salihli'deki TMO alım noktasını ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Güldal, “Buraya benim ikinci gelişim. Üreticilerle sohbet ettim. Üreticilerimiz de gayet memnunlar. Şu anda 8 farklı alım noktasında alımlarımız devam ediyor. Sezon bitene kadar, TMO alıma devam edecektir. Üreticimizin her zaman yanında olduk. Şimdide yanındayız ve hiçbir şekilde üzümün değerinin düşmesine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü üzüm milli bir üründür. Bu üründe üreticinin hakkı kadar ülkenin de hakkı var. Üreticilerimiz herhangi bir spekülasyona itibar etmemeli. Toprak Mahsulleri Ofisi 9 numara üzümü 10 liradan alıyor. Bizim alım kriterlerimize göre 8.5 lira ile 10,5 lira arasında fiyatlarımız değişmekte. Ve sadece yüzde 2 gibi stopaj yasal kesintiler yapılmaktadır. Buda devletin hakkıdır. TMO 8 liraya kesinlikle üzüm almamıştır. Ve TMO'dan üzüm getirip de bunu almıyoruz deyip geri gönderdiğimiz üretici yoktur” dedi.

Salihli'nin Mersinli Mahallesi'nden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne üzüm getiren üretici Fevzi Bodur ise, “Toprak mahsulleri sayesinde üzümümüz değer yapıyor. Kalite görüyor. Yani para kazanıyoruz Allah bereket versin” diye konuştu.